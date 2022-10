Il parco pubblico di viale Einaudi, dedicato a Papa Giovanni Paolo II, sarà ulteriormente ampliato grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune di Arese nell'ambito del bando regionale denominato "Parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali per disabili, servizi in ambito sportivo – anno 2022".

30mila euro da Regione per giochi inclusivi al parco di viale Einaudi

Il parco, di circa 20.600 mq, dispone oggi di varie zone funzionali: area giochi dedicata ai bimbi dai 2 ai 5 anni, gioco multiproposta a forma di nave arenata, area giochi per bimbi dai 5 anni in poi, un'area con giochi inclusivi, un campo per mini basket, un'area dedicata ai cani.

Già lo scorso anno, grazie al progetto "Gioco anch'io" presentato nell'ambito del bilancio partecipativo, il Comune aveva realizzato un'area gioco accessibile e inclusiva, quindi l'attuale finanziamento sarà utilizzato per ampliare gli spazi dedicati ai bambini più fragili.

Il commento di assessore e sindaco

Le parole del sindaco Michela Palestra e dell'assessore ai Lavori pubblici Enrico Ioli: