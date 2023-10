Presentato al territorio il progetto di contrasto alla povertà guidato da Albatros Cooperativa Sociale in collaborazione con Fondazione Comunitaria Ticino Olona e finanziato da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo.

“300+1”: il progetto di contrasto alla povertà

Il 13 ottobre, durante la conferenza stampa promossa da Albatros Cooperativa Sociale e Fondazione Comunitaria Ticino Olona è stato presentato il progetto “300+1”.

Il progetto, finanziato con un contributo di 300mila euro è nato nell’ambito della Linea di azione “Co-progettazione territoriale”, promossa e sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo: il percorso ha coinvolto ben 22 Enti, di cui 11 hanno in seguito aderito come partner e 11 come soggetti della rete a sostegno delle attività.

Molti degli Enti coinvolti erano già impegnati in azioni di contrasto alla povertà all’interno di progetti finanziati dalla Fondazione di Comunità Ticino Olona.

Il partenariato

Il partenariato, composto dal Piano di Zona di Abbiategrasso, Azienda Sociale del Legnanese, dalle Associazioni ACLI Circolo di Abbiategrasso, Cielo e Terra, Non di solo Pane, Una Casa Per Pollicino e dalle Cooperative sociali Albatros, A&I, Atticus, Intrecci e Solidarietà e Servizi, sarà affiancato da una rete territoriale costituita da una compagine mista tra Enti pubblici ed Enti del terzo settore a dimostrazione dell’intenzione di costruire sinergie e collaborazioni orizzontali volte sia al contrasto della povertà sia più in generale alla promozione di un welfare partecipativo.

Il progetto

“300+1” opera nei 39 comuni degli ambiti territoriali dell’abbiatense, dell’altomilanese e del magentino, al fine di favorire l’occupazione, affrontare problematiche economiche e migliorare il benessere psicologico di individui e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio socioeconomico.

Il progetto intende intervenire su almeno 300 persone (+1) in situazione di fragilità economica e intende contribuire attivamente nella crescita della “Comunità Educante” coinvolgendo nei processi di inclusione socio lavorativa non solo operatori professionali (servizi socio-educativi) ma anche e soprattutto volontari, aziende, associazioni e singoli cittadini attraverso azioni di empowerment, formazione, accompagnamento e supervisione. Il progetto si prefigge l’obiettivo di coinvolgere 60 volontari e 30 operatori territoriali. 300 + 1 opera attraverso un programma concreto di contrasto alla povertà che fonda le proprie radici nella creazione di luoghi di prossimità (spazi aperti ai cittadini) in cui intercettare

Aziende, singoli cittadini e associazioni possono fare la propria parte partecipando attivamente alla costruzione di una comunità più solida e solidale! La rete di “300+1” è pronta e disponibile a lavorare insieme per le persone del territorio. Se sei interessato, se vuoi dare il tuo contributo o se senti di aver bisogno di maggiori informazioni, mettiti in contatto con il progetto scrivendo a 300+1@coopalbatros.org .