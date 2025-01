Saldi al via in tutte le Regioni d'Italia

Sei italiani su 10 ne approfitteranno: parliamo dei saldi invernali che partono oggi in tutte le altre Regioni italiane

Una tradizione commerciale capace di coinvolgere l’interesse di 16 milioni di famiglie

Alto l’interesse dei consumatori: quasi uno su due, il 46%, ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, ed un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare. Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, “i saldi rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l’interesse di 16 milioni di famiglie italiane alla ricerca dell’affare e di un crescente numero di stranieri amanti dello shopping made in Italy”. Si spenderanno – sempre secondo l’associazione – circa 218 euro a famiglia.

Maglioni e felpe, i prodotti moda più desiderati

I prodotti moda più desiderati per questi saldi sono maglioni e felpe, indicati dal 51% di chi ha previsto di acquistare. Il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili truffe e diffonde i consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante i saldi. Come conservare sempre lo scontrino con due mesi di tempo per denunciare un difetto.

Un alleato prezioso per pianificare i propri acquisti e contenere le spese

Oltre 1 italiano su 2 (52%)sfrutta gli sconti per acquistare prodotti che non potrebbe permettersi, mentre il 30% degli italiani considera i saldi un alleato prezioso per pianificare i propri acquisti e contenere le spese quotidiane, approfittando degli sconti su prodotti essenziali.

Un decalogo dell'associazione consumatori su come evitare le truffe

Ma se il 73% dei consumatori "si sente tutelato quando acquista in saldo", sono in tanti ancora a temere i falsi sconti. Le associazioni dei consumatori come ogni anno hanno stilato un decalogo di consigli per evitare truffe Tra i più frequenti: diffidate degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova; servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo. Non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato; il commerciante è obbligato ad accettare forme di pagamento elettroniche (carte, bancomat) anche per i saldi.