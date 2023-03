200mila pasti donati a Pasqua da Banco alimentare

Saranno 200mila i piatti di pasta al sugo offerti da Mutti e Rummo a Banco alimentare per aiutare migliaia di persone in difficoltà durante il periodo delle festività pasquali.

200mila pasti offerti dal banco Alimentare

Le aziende Mutti e Rummo, leader nel settore agroalimentare, si sono unite in partnership per lanciare un progetto con un importante impatto sociale a supporto dell’azione di Banco Alimentare in Lombardia e in Emilia Romagna: verranno donati 20.000 kg di pasta Rummo e 20.000 kg di sughi Mutti, alimenti necessari per 200.000 piatti caldi. Il cibo sarà offerto nella settimana di Pasqua a 40.000 persone in difficoltà attraverso strutture caritative residenziali e mense convenzionate con Banco Alimentare della Lombardia e Banco Alimentare dell’Emilia Romagna.

È un’iniziativa concreta e di particolare significato per far fronte alla grave emergenza alimentare attuale, amplificata dalle tensioni inflazionistiche, che ha fatto registrare un incremento della povertà e una flessione nel recupero delle eccedenze alimentari. Ricordiamo che nel 2022 Banco Alimentare della Lombardia ha assistito oltre 200.000 persone e la situazione in questo delicato periodo non può che aggravarsi.

I ringraziamenti da parte del Banco Alimentare

“Ringraziamo sentitamente Mutti e Rummo - afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia – per le importanti donazioni di prodotto. Un gesto che ha un doppio valore: risponde al bisogno crescente di cibo e favorisce un’alimentazione mediterranea di alta qualità. Grazie a questo progetto, possiamo distribuire in quantità un alimento tipico della nostra tradizione, che oggi è particolarmente difficile recuperare dalla filiera a causa dell’aumento dei costi e della conseguente riduzione delle disponibilità. Un esempio di partnership virtuosa tra profit e non profit per un augurio speciale di buona Pasqua”.

L’impegno profuso in questa particolare occasione da Mutti e Rummo si inserisce in una collaborazione più ampia con Banco Alimentare a sostegno delle persone in difficoltà, a cui vengono conferite continuativamente le eccedenze di produzione.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita a questa iniziativa speciale che mira a dare un aiuto concreto a coloro che si rivolgono al Banco Alimentare e che s’inserisce in una collaborazione continuativa tra Mutti e il Banco che dura da oltre 10 anni – dichiara Michele Laterza, Corporate Communication Director di Mutti. Grazie a questa sinergia tra aziende e associazione, desideriamo portare gusto, qualità e valore alla comunità e al territorio, insieme ai nostri più sinceri auguri di serene festività”.

“Siamo felici di aver dato il nostro contributo per quest’attività – dichiara Antonio Rummo, Vice Presidente e Direttore Generale International Sales di Rummo. La responsabilità sociale è un tema da noi molto sentito: è un modo di restituire alla comunità l’affetto che riceviamo dai tanti consumatori che tutti i giorni scelgono Rummo come propria pasta. Abbiamo ricevuto in prima persona una fortissima dimostrazione di solidarietà ai tempi dell’alluvione e poterla ricambiare, come in questo caso anche attraverso la donazione di un piatto di pasta a chi ne ha più bisogno, è per noi fondamentale”.