2000 persone per l'Estate musicale della Pro loco.

Estate musicale

Anche quest’anno il Parco Farina è stato il centro dell’estate di Settimo Milanese. Il parco, che è anche la sede della Pro Loco di Settimo Milanese e che è intitolato a Giuseppe Farina, primo presidente del sodalizio, ha ospitato una serie di iniziative che hanno animato i fine settimana estivi.

Il tutto ha avuto inizio il 2 giugno scorso, quando si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di Poesie, il concerto del Corpo Musicale di Settimo Milanese e la consegna delle costituzioni ai neo diciottenni da parte dell’Amministrazione Comunale.

Il concerto della Brianza Big Band del 10 giugno ha dato il via al Farina Jazz Festival che è proseguito con altri due concerti d’eccezione: l’Hammond trio, composto da Yasan Greselin all’hammond, Max Furian alla batteria e Barry Finnerty , famoso chitarrista americano che ha collaborato fra gli altri con The Crusaders, Billy Cobham e Miles Davis e si è concluso con il concerto del cantautore Sergio Caputo che non ha bisogno di presentazioni. Una settimana dopo è iniziata la rassegna Estate insieme divisa in due parti, la prima caratterizzata dalla musica popolare che ha visto protagonisti i Mariachi Peralta e il gruppo De Terra che ha proposto melodie del bacino mediterraneo.

Per chiudere la rassegna tre concerti tributo: il primo dedicato alle sigle dei cartoni animati in compagnia dei Kartunia. Il secondo venerdi 22 Luglio, un omaggio al femminile al grande Pino Daniele con il concerto Sara canta Pino. Il terzo ed ultimo concerto doveva essere dedicato alla musica di Cesare Cremonini che da poco ha concluso il suo tour negli stadi. Purtroppo un forte temporale ha impedito che i Gray Goose potessero esibirsi.

Il 30 giugno ed il 7 luglio si sono tenuti anche due spettacoli teatrali: Nina's Radio Night e Love is in the Hair di e con Laura Pozone organizzati dalla Biblioteca comunale.

Pro Loco Settimo Milanese

«Siamo molto contenti di come è andata questa stagione estiva - dichiara Lucio Vecchio, nella foto, vice presidente Pro Loco - è stato un lavoro lungo di preparazione e realizzazione. Oltre duemila spettatori hanno assistito agli spettacoli in cartellone e molte di loro (sia di persona che sui canali social) ci hanno incoraggiato a continuare con la nostra attività che svolgiamo a titolo gratuito. Quando si chiude una stagione è doveroso fare dei ringraziamenti. Partiamo dai volontari della Pro Loco e le persone che in questi due mesi hanno dedicato anche solo un’ora del proprio tempo per la realizzazione degli eventi, poi il Comune di Settimo Milanese, amministrazione ed uffici che in varie misure ci hanno supportato. Grazie all'associazione Semeion Teatro con la quale collaboriamo sempre in maniera proficua; grazie agli artisti che si sono susseguiti sul palco del Parco Farina e che ci hanno regalato emozioni. Grazie ai tecnici (audio, luci, video) e alle maestranze che hanno lavorato affinchè ogni serata potesse realizzarsi. E infine grazie al pubblico che ha partecipato alle iniziative e ci ha fatto sentire la propria vicinanza. Ora ci prendiamo una piccola vacanza ma ritorneremo presto ad animare le serate di Settimo Milanese».