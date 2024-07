20 istituti coinvolti in "Accendi l'energia della tua scuola"

Si è conclusa la prima edizione del progetto «Accendi l’energia della tua scuola» promosso dalla società partecipata dal Comune Nuovenergie per supportare le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del comune di Rho.

Accendi l'energia

Nel periodo da gennaio a marzo 2024, tutti i clienti domestici con fornitura luce e gas nel comune di Rho hanno trovato nelle proprie bollette alcuni buoni da poter consegnare alle scuole del territorio per permettere di richiedere, gratuitamente, materiale scolastico utile a supportare le attività degli istituti. Lo scopo di questo progetto, di cui Nuovenergie è promotore e primo sostenitore, è quello di aiutare concretamente le scuole del territorio e i bambini che le frequentano, senza richiedere alcun contributo economico agli istituti o ai propri clienti.

Venti scuole coinvolte

Numeri importanti quelli ottenuti dalla prima edizione del progetto: più di 20 istituti coinvolti tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie; più di 5000 punti consegnati alle scuole e utilizzati per richiedere i premi;oltre 280 premi richiesti tra cui più di 240 prodotti di cancelleria e oltre 40 tra attrezzi per le attività motorie e musicali e tecnologia. «Un ringraziamento particolare va ai nostri clienti di Rho che hanno preso a cuore l’iniziativa consegnando i buoni nelle scuole, rendendo così possibile il raggiungimento di questi entusiasmanti risultati e confermandoci che il sostegno al territorio è un aspetto fondamentale per loro come lo è per noi». L’iniziativa «Accendi l’energia della tua scuola» tornerà anche il prossimo anno.