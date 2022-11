15mila euro per il bilancio partecipato 2022

I cittadini di Arconate hanno tempo fino al 20 novembre per poter esprimere la propria idea per utilizzare i 15mila euro del Bilancio partecipato.

L’Amministrazione comunale di Arconate ha confermato anche per quest’anno il progetto del Bilancio Partecipato, mettendo a disposizione 15.000 euro. Il Bilancio Partecipato consente a cittadini residenti, associazioni, imprese, enti pubblici e privati con sede legale o operativa ad Arconate di presentare all’Amministrazione un progetto che si

vorrebbe realizzare. I cittadini, singolarmente o riuniti in associazioni, possono quindi presentare proposte e progetti che, se risulteranno tra i più votati, verranno realizzati nei mesi successivi a cura dell’Amministrazione.

Le proposte devono essere presentate entro il 20 novembre 2022. I progetti ammessi saranno posti in votazione, con voto online. Tutte le informazioni, i requisiti di partecipazione e la documentazione sono disponibili sul sito Internet dell’ente.

“Il Bilancio Partecipato è un importante strumento di democrazia diretta a disposizione di tutti i cittadini, in cui la nostra Amministrazione comunale crede e investe sin dal suo insediamento – sottolinea l’assessore con delega alla Partecipazione, Francesco Colombo – Anche quest’anno abbiamo confermato a Bilancio la somma di 15.000 euro per realizzare il progetto più votato tra quelli che verranno presentati. Ci auguriamo che, come sempre, la cittadinanza partecipi numerosa a questa iniziativa”.