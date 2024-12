150mila euro per la Smart Mobility

Un percorso che punta non solo ai grandi eventi, ma soprattutto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere il territorio più sostenibile e innovativo. Rho riceve 150mila euro di fondi regionali grazie al progetto «SmartMOV 2030», promosso da Città Metropolitana di Milano con Provincia di Sondrio e i Comuni di Bollate e Cormano.

Progetto che si è classificato al primo posto del bando.

«Abbiamo creduto fortemente in questo bando e lavorato insieme ad altri soggetti con una visione condivisa sulle smart city, ottenendo un finanziamento che ci consentirà di introdurre tecnologie all'avanguardia sul nostro territorio. La progettazione richiederà una stretta collaborazione con tutti i partner per garantire che le esigenze di ciascuna realtà siano pienamente allineate - afferma Emiliana Brognoli, assessore alla Smart City - Anche questo progetto si inserisce nel piano per la Smart Mobility, che approfondiremo il 10 dicembre a Mind, presentando, con Federated Innovation e .feel, i risultati della call for ideas lanciata nei mesi scorsi».

«È un percorso che punta non solo ai grandi eventi, ma soprattutto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere il nostro territorio più sostenibile e innovativo».

SmartMOV 2030 punta a migliorare la mobilità quotidiana e straordinaria attraverso l’uso di tecnologie avanzate. A Rho saranno installati sensori ottici per il monitoraggio in tempo reale di flussi veicolari, pedonali e ciclabili, oltre che per rilevare la disponibilità dei parcheggi vicino alle stazioni ferroviarie. Questi strumenti permetteranno di raccogliere dati utili per pianificare interventi mirati e rendere più efficienti gli spostamenti.

Il progetto comprende anche una piattaforma software, il Datalake, per la raccolta e l’elaborazione di grandi quantità di dati. Grazie a dashboard di controllo, le Amministrazioni potranno utilizzare queste informazioni per pianificare al meglio le azioni sulla mobilità. Per i cittadini, l’applicazione SmartMOV offrirà funzioni avanzate come la rilevazione degli spostamenti, informazioni in tempo reale, servizi di gamification e sistemi di incentivazione per promuovere una mobilità più consapevole.

«SmartMOV 2030 ci aiuterà a ridurre l’impatto ambientale e a rendere gli spostamenti più efficienti, rispondendo non solo alle esigenze legate a eventi importanti come le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma anche ai bisogni di una comunità che guarda al futuro».

Un’occasione strategica per costruire un legame tra Rho e il territorio olimpico

«Questo progetto rappresenta un’occasione strategica per costruire un legame tra Rho e il territorio olimpico, valorizzando la sinergia tra innovazione e sostenibilità.» aggiunge l’assessore alla Mobilità Valentina Giro.

La realizzazione è prevista entro il 30 giugno del 2026.