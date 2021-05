14enne cade dalla bici: portato in ospedale in codice giallo.

14enne cade dalla bici: portato in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio, intorno all’1, un ragazzino di 14 anni è caduto mentre percorreva in bici piazza del Tricolore a Magnago.

Il giovanissimo è stato soccorso dalla Croce rossa di Legnano giunta sul posto a sirene spiegate e in codice giallo.

Il 14enne, dopo alcuni accertamenti sul posto da parte del personale sanitario, è stato caricato in autolettiga e trasportato in codice giallo in ospedale.