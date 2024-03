130 anni per il Corpo Musicale di San Pietro all'Olmo

Puntuale come l’arrivo della bella stagione torna il tradizionale appuntamento con il concerto di primavera del Corpo Musicale di San PIetro all’Olmo.

130 anni

Sabato 23 alle 21 l’appuntamento gratuito, il primo dell’anno, con la banda sanpietrina che in questo 2024 festeggerà il 130esimo anniversario dalla nascita.

L’appuntamento è nella sede della banda, nella sala Amici della Musica di via Donatori di Sangue 6, alle 21, con ingresso gratuito.

Appuntamento gratuito

In programma musiche di vario genere, da Mozart alla Cucaracha, per accontentare ogni gusto musicale con una piacevole serata guidata dal maestro Roberto Turriani.

Sarà questo il primo appuntamento del 2024: il corpo musicale di San Pietro sarà protagonista nei prossimi mesi di due mini concerti nei cortili storici di San Pietro, il 7 e il 14 giugno, mentre il 22 dello stesso mese in piazza della chiesa vecchia, si terrà il raduno con la partecipazione di quattro bande.

1894

Il modo migliore per l’associazione di celebrare la propria storia, nata addirittura nel lontano 1894, e che da oltre un secolo permette a donne e uomini, giovani e meno giovani, di condividere la propria passione per la musica.

Il sodalizio, oggi presieduto da Stefano Colombo, vede nel proprio direttivo anche Alberto Boniardi come vicepresidente, Fabio Locatelli, Giancarlo Zappa, Massimo Zunino come consiglieri.