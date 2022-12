10eLotto: vinti 50mila euro a Rho

Vincita da 50mila euro al 10eLotto a Rho: un'altra giocata vincente a Milano con un montepremi di 50mila euro.

10 e Lotto: vinti 50mila euro a Rho

Doppietta al 10eLotto in Lombardia: come riporta Agipronews, a Rho, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro e altri 20mila euro sono stati conquistati grazie a un 9 nel capoluogo, per un totale di 70mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi dall'inizio dell'anno.