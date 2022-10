10elotto, a Nerviano portati a casa 20mila euro. Centrato un 9 nell'ultimo concorso. Sorride anche Monza con una doppia vincita per un totale di 47mila euro.

A Nerviano centrato un 9 da 20mila euro

Il 10eLotto premia la Lombardia: come riporta Agipronews, è stato centrato un 9 da 20mila euro a Nerviano, in provincia di Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.

Doppietta a Monza: vinti 47mila euro

Sorridono anche due giocatori monzesi che hanno vinto 23.750 euro a testa. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 823,2 milioni di euro dall'inizio dell'anno.