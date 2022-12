10e Lotto: vinto un milione di euro a Milano

Vincita da un milione di euro a Milano per un giocatore del 10eLotto: la giocata vincente è arrivata azzeccando un 10.

Giocata da un milione di euro al 10eLotto

Festa in Lombardia grazie al 10eLotto: un fortunato giocatore di Milano ha vinto 1 milione di euro con un 10. La vincita si piazza sul podio delle più alte del 2022, insieme ad altri due premi da un milione centrati l'8 settembre a Giugliano in Campania e il 23 agosto a Marsala, in provincia di Trapani, e alle spalle della vincita da 2,5 milioni realizzata il 7 luglio a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro.

Altra vincita a Sesto San Giovanni

In Lombardia si festeggia anche un 4 da 9mila euro centrato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi dall'inizio dell'anno.