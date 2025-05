Legnano è fra i 26 Comuni italiani, compresi nella fascia di popolazione 50mila – 300mila abitanti, a essere ammesso al finanziamento dell’iniziativa “Bici in Comune”, promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di “Sport e Salute” e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

106mila euro per il bando "Bici in comune"

L’amministrazione comunale riceverà 106mila euro per finanziare le iniziative di promozione della mobilità ciclistica contenute in “(Bici)politana Legnano: 100 anni in sella nella Città dell’industria, scuola e tempo libero”, un progetto che, guardando alla rilevanza storica della bicicletta in città sotto il profilo dell’attività industriale, sportiva e sociale, fa leva sulla rete ciclabile in via di realizzazione, la Bicipolitana, per proseguire, migliorare e implementare le azioni messe in campo dall’amministrazione per incentivare la mobilità ciclabile negli spostamenti quotidiani.

«Da diverse settimane a questa parte siamo al lavoro in vari quartieri della città per perfezionare alcune linee della rete della Bicipolitana -sottolinea l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi. Questo finanziamento, ottenuto grazie all’impegno e alla professionalità dei tecnici dei nostri uffici che ringrazio, concorre a integrare le opere in corso con elementi importanti per facilitare e promuovere l’uso delle due ruote, dalla segnaletica alle infrastrutture, a eventi che trasmetteranno la cultura della bicicletta e sensibilizzeranno sul tema della mobilità sostenibile. Per la Bicipolitana, con questo progetto, siamo quindi a un passaggio cruciale: non puntiamo tanto ad attuare singoli interventi, ma a connettere, attraverso la mobilità sostenibile, edifici e spazi pubblici, zone scolastiche o residenziali, assi commerciali, parchi e aree a verde in un disegno complessivo che punta a creare tanti piccoli centri di interesse e di rilevanza nella nostra città»

Le linee del progetto

Tre le linee di attività previste nel progetto:

il completamento della segnaletica orizzontale e verticale delle linee 4 (Villa Cortese – Saronnese) e 5 (Olona Greenway), comprensiva di cartelli di tipo turistico – territoriale, mappe della Bicipolitana e dei quartieri e implementazione del percorso tematico esistente “Olona nei secoli”. È prevista anche la digitalizzazione del progetto Bicipolitana con un’apposita pagina dedicata. Il progetto contempla anche alcune biciclette o e-bike in sharing che farebbero perno sulla

velostazione con la possibilità di creare agevolazioni per aziende, istituti scolastici e alberghi con “pacchetti” che coinvolgano attività di ristorazione e locali cittadini

implementazione e completamento della dotazione di infrastrutture al servizio dei ciclisti, come cicloposteggi e/o bike box, punti di ricarica per e-bike, stazioni di riparazione e manutenzione bici, un totem permanente contabici. È previsto anche di apportare migliorie e adeguare il bike-parking alle spalle della basilica di San Magno e di implementare la dotazione della velostazione con armadietti e info point per il ciclista

quattro eventi per promuovere e valorizzazione la ciclabilità e il territorio e finalizzati a coinvolgere diverse categorie di pubblico: una riedizione di Partyin bici, in collaborazione con l’U.S. Legnanese; una “ciclo-storica legata alla bicicletta Legnano; una campagna di promozione sulla sicurezza stradale da realizzarsi con corsi, laboratori e moduli con le scuole del territorio in collaborazione con l’U.S. Legnanese; una competizione tra aziende, tra scuole e tra società sportive legata all’iniziativa dei CO2 coin per chi raggiunge il lavoro, la scuola o gli impianti sportivi in bicicletta

Il ruolo dell'Us Legnanese

Un ruolo importante in questa linea d’attività è giocato dalla storica U.S. Legnanese, per cui dichiara il presidente Luca Roveda: «Siamo orgogliosi che, grazie anche al supporto di U.S. Legnanese, il Comune di Legnano, sia tra i vincitori del bando Bici in Comune. Questo risultato premia il lavoro continuo e instancabile che la nostra US Legnanese, da oltre un secolo, porta avanti per promuovere il benessere e la vita sana attraverso eventi sportivi e iniziative dal forte valore sociale, radicati nel nostro territorio.

L’impegno della U.S. Legnanese non si esaurisce nell’organizzazione della Coppa Bernocchi – gara internazionale di altissimo livello che dà lustro a Legnano nel mondo – ma si estende a tutte quelle attività che avvicinano i cittadini, in particolare i giovani, a una mobilità più sostenibile, a uno stile di vita attivo e a un futuro più attento all’ambiente».