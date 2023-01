100 candeline per Suor Maria Clotilde, ricoverata nella Casa Cottolegno di Cerro Maggiore dal 2005.

Ogg, sabato 21 gennaio, grande festa al Cottolengo di Cerro Maggiore per Suon Maria Clotilde. La religiosa ha spento 100 candeline. A farle visita per farle gli auguri anche il sindaco Nuccia Berra.

Nata a Saronno nel 1923 con il nome di Maria Rosa Borroni, si è avvicinata al mondo ecclesiastico nel 1942.

Per 20 anni ha svolto il servizio di cura e assistenza nella Comunità dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino. Nel 1965 è stata richiamata alla Piccola Casa di Torino e inserita nella Comunità della Santissima Trinità. Nel 1976 è stata nominata Superiora e inviata nella Comunità di Valdieri (CN). Nel 1982 è stata inviata nella Comunità di Chiusa Pesio e nel 1991 in quella di Feletto.

Nelgi ultimi anni ha svolto il suo servizio nella comunità O. G. Frassati.

Il 6 agosto del 2005 è stata infine ricoverata nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore.