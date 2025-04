Torna a incantare il pubblico Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, autentico gioiello del patrimonio artistico lombardo, accogliendo visitatori e appassionati con un primo calendario di appuntamenti che uniscono arte, cultura e momenti di relax immersi nella bellezza del parco monumentale.

Villa Litta a Lainate riapre le sue porte alle visite guidate

La stagione si inaugura giovedì 1° maggio con le attesissime visite guidate al celebre Ninfeo con i suoi giochi d’acqua, alle sale affrescate del ‘500 e del ‘700, ai Giardini all’Italiana, alle settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno e al Parco storico. Curate e organizzate dall’Associazione Amici di Villa Litta in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lainate, le visite guidate - scadenzate ogni 20 minuti dalle 15.00 alle 18.00 -, sono prenotabili sul sito www.villalittalainate.it.

All’apertura in occasione della Festa del Lavoro segue la grande novità di quest’anno: il “Ninfeo Hour”. A partire da sabato 3 maggio, e per tutti i sabati fino a ottobre, i visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza speciale che unisce arte, natura e gusto. Alla consueta visita guidata tra affreschi incantevoli, mosaici millenari, statue classiche e sorprendenti giochi d’acqua, si aggiunge un momento conviviale tutto da assaporare, ovvero la possibilità di gustare un aperitivo prima o al termine della visita, a tariffa agevolata, presso il locale Al Canevone 2.0, adiacente al parco.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Ville aperte in Brianza

Villa Litta rientra, inoltre, nell’edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza. L’evento, giunto quest’anno alla ventitreesima edizione, si svolgerà dal 3 all’11 maggio e regalerà ai visitatori 42 luoghi carichi di cultura e di bellezza da visitare.

Il prosieguo della stagione culturale a Villa Litta, dalla primavera all’autunno inoltrato, anche quest’anno è molto ricco: tante le iniziative rivolte ad un pubblico eterogeneo che comprende adulti, famiglie, bambini e ragazzi. Il programma, variegato e inclusivo, offre esperienze culturali, artistiche, botanico-paesaggistiche favorendo occasioni di scoperta, di approfondimento e di condivisione del bello. Alle iniziative ricorrenti come Ninfeamus, giugno in musica, Short out Festival e Fiera di San Rocco, si aggiungono molte novità volte a far vivere al pubblico esperienze sempre diverse e coinvolgenti.

Nata nel 1585

Voluta dal Conte Pirro I Visconti Borromeo, Villa Litta nasce nel 1585 come residenza di delizie, luogo di intrattenimento e meraviglia. Il suo cuore pulsante è il Ninfeo, capolavoro architettonico tra i più importanti dell’Italia settentrionale dove sculture, affreschi, mosaici e sorprendenti giochi d’acqua offrono un viaggio straordinario tra illusioni e bellezza.

Un luogo senza tempo, che oggi come allora continua a stupire e affascinare, pronto ad accogliere i visitatori in un’atmosfera sospesa tra passato e presente.

Per informazioni aggiornate sul programma degli eventi, orari, biglietti e prenotazioni:

www.villalittalainate.it

segreteria@villalittalainate.it

T: 02 9374282