Via ai test salivari nelle scuole

Gudo è entrata nella sperimentazione organizzativa di Ats Milano, finalizzata alla sorveglianza dell’infezione da Sars-Cov- 2 nelle strutture scolastiche, tramite test salivari.

Via ai test salivari

Via ai test salivari: lo annuncia il sindaco di Gudo Visconti, Omar Cirulli. Le analisi sono in corso oggi, martedì 25 maggio, per bambini della scuola materna. Ai genitori è stata data informativa nei giorni scorsi attraverso i canali in coordinamento con l’istituto Rodari.

Due tranche

I test salivari proposti sono effettuati su base volontaria e verranno ripetuti il 7 giugno.