Vergani, sindaco d’Agosto firma l’ordinanza contro l’Ambrosia

In linea con le disposizioni regionali e tenuto conto della particolare rilevanza pubblica delle patologie allergiche correlate alla diffusione della Ambrosia Artemisiifolia, il Vicesindaco Maria Rita Vergani, in quanto Sindaco d’Agosto di Rho, ha firmato l’ordinanza che impone gli sfalci nei luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia.

L’Ordinanza sindacale impone sfalci su tutte le aree private

L’incuria di queste aree è uno dei fattori che maggiormente contribuisce alla diffusione della pianta. Il Comune ha disposto pulizia e sfalci nelle aree di sua competenza. L’Ordinanza sindacale impone sfalci su tutte le aree private indicate e prevede sanzioni in caso di violazione: si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Le sanzioni raddoppiano in caso di recidiva.

L’Ordinanza invita a pulire da ogni tipo di erba cortili, marciapiedi interni, parcheggi

L’Ordinanza invita a pulire da ogni tipo di erba cortili, marciapiedi interni, parcheggi, e a provvedere alla eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese o trifoglio, che agiscono come antagonisti e impediscono lo sviluppo della pianta infestante.