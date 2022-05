legnano

Un incontro di educazione alla legalità e alla lotta di liberazione dalle mafie.

"Uomini soli", l'incontro in occasione del trentesimo anniversario delle uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e del quarantesimo di quelle di Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa

"Uomini soli": Attilio Bolzoni incontra gli alunni del Liceo Galilei

In occasione del trentesimo anniversario delle uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e del quarantesimo di quelle di Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, lunedì 16 maggio, dalle 10.30 alle 12, gli studenti del Liceo Galilei, incontreranno online il dott. Attilio Bolzone, giornalista tra i più colti e sensibili che scrive di mafie dalla fine degli anni Settanta.

Un dialogo con l’autore per comprendere meglio, attraverso la testimonianza di chi ha conosciuto personalmente Falcone e Borsellino e ha memoria diretta dei fatti, le dinamiche, i misteri e i retroscena che hanno insanguinato la Sicilia negli anni Ottanta e Novanta perché come diceva Falcone “La mafia non può e non deve essere ridotta a solo fatto criminale, ma è un fatto culturale che solo un tenace e duro impegno collettivo può arginare”.

Moderatore dell’incontro sarà il dott. Massimiliano Di Giovanni, giornalista del Sole 24 ORE, che collabora anche con testate e case editrici di saggistica sui temi riguardanti la criminalità organizzata e il terrorismo.