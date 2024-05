Una rimpatriata con la maestra delle elementari dopo 50 anni

Dopo 50 anni, una vita vissuta e tanta esperienza accumulata, dieci studenti su 34, classe 1969-1974, dell’attuale scuola San Carlo e San Michele di via De Amicis a Rho hanno incontrato la loro maestra delle elementari, suor Maria Letizia Gatti.

Durante la giornata sono stati ricordati anche tre compagni scomparsi

Da Rho e da altre città fuori regione, sono andati a trovarla fino a Lecco dove attualmente risiede nell’Istituto Maria Ausiliatrice insieme ad altre sorelle salesiane con le quali ha continuato a insegnare educando generazioni di ragazze e ragazzi.

«È stata una grande emozione incontrare compagni di classe che non si vedevano da tanti anni. Alcuni di loro li ho rivisti davvero dopo 50 anni. Con altri ci siamo mantenuti in contatto e nel tempo abbiamo organizzato altri ritrovi, ma questa volta è stata speciale», racconta Franca Trombella, una delle organizzatrici della rimpatriata. Durante la giornata sono stati ricordati anche i tre compagni purtroppo scomparsi ma che, sicuramente, sarebbero stati felici dell’iniziativa.

L'insegnate è rimasta nel cuore di tutti

L’idea, nata dalla voglia di rivedere proprio l’insegnante rimasta nel cuore di tutti, li ha portati a organizzare una giornata con pranzo a Lecco. Per suor Maria Letizia, la classe della compagnia in trasferta, fu la seconda esperienza come educatrice.

Per ricordare i bei momenti passati ha preparato un cartellone con esposte foto e frasi toccanti a ricordare quanto trascorso insieme in quegli anni di crescita sia professionale che interiore ispirata ai valori educativi di Don Bosco.

«Io penso sempre a voi» è una delle frasi riportate dall’insegnante, ancora atletica, energica ed entusiasta, insieme ai nomi di tutti i bambini di cinquant’anni prima.

Una bella sorpresa per tutti i presenti

Una bella sorpresa per tutti i presenti: Carlo Bianchi, Roberta Biassoni, Piera Ceresa, Susanna Giorgi, Stefano Moroni, Clemente Musiari, Emanuele Musazzi, Felice Nichilo, Luca Sbrogiò e Franca Trombella che colgono l’occasione, nel raccontare la loro esperienza a Settegiorni e Prima MIlano Ovest per chiedere ai compagni che non sono riusciti a ritrovare, di contattarli per organizzare la prossima rimpatriata tutti insieme.