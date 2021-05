Una nuova vita per piazza 25 Aprile

Oltre al posteggio sarà realizzata anche una rotatoria che cambierà il volto a tutta la zona

Il sindaco: “Vogliamo far vivere i negozi che hanno aperto sulla piazza”

Dodici nuovi parcheggi, un totem che indica i negozi, nuove panchine, cestini e luci d’arrendo in piazza 25 Aprile a Pogliano Milanese

A darne notizia è il sindaco Carmine Lavanga. «Vogliamo dare più riscontro ai negozi di quella zona che soffrono la distanza dal parcheggio già esistente, ma soprattutto alla farmacia comunale che ora avrà un vantaggio con la vicinanza ai nuovi posteggi».

Un progetto inserito nel programma elettorale del sindaco

Il progetto di rinnovo di piazza XV Aprile era già stato anticipato e promesso in campagna elettorale. I lavori dovrebbero iniziare a breve; è stata infatti già individuata l’azienda che farà i lavori. «Sarà nostro dovere controllare assiduamente i futuri probabili avventori che si potrebbero stanziare in questa nuova area – ha continuato il primo cittadino – Sono però abbastanza fiducioso che comunque troveremo una quadra su tutto il lavoro». E’ stato inoltre posizionato un totem difronte alla farmacia dove sono indicati più visibilmente i negozi della piazza.

Una zona che cambierà volto grazie anche alla nuova rotonda

«Tutta l’Amministrazione è unita nella speranza e nella volontà che piazza XV Aprile abbia una seconda nuova vita – spiega il sindaco – Vorremmo che venga rivissuta in maniera consona alla sua natura». Le panchine, già presenti, sono state sostituite con delle nuove così come i cestini. A breve verranno inoltre posizionate delle luci d’arrendo, sempre led come quelle già presenti su tutto il territorio, sul coronamento esterno per illuminare la piazza. «Stiamo andando avanti a gonfie vele con i lavori» ha concluso il primo cittadino. Una zona che cambierà volto quella di piazza 25 aprile, oltre alla realizzazione del nuovo posteggio, infatti, dalla parte opposta della piazza, dove una volta c’era la vecchia stazione di servizio sarà realizzata una rotonda. «Nei prossimi giorni – conclude il primo cittadino poglianese – transenneremo l’area in modo da non far più posteggiare i camion sul piazzale di quella che era la stazione di servizio».