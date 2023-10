Una folla in marcia per ricordare Valentino Colia, il 15enne di Garbagnate Milanese ucciso nell'incidente stradale di via Kennedy lo scorso 17 luglio.

Valentino Colia

Una marcia per non dimenticare Valentino Colia. Così domenica mattina un nutrito gruppo di cittadini, quasi mille persone, e i genitori di Valentino Emilia e Raffaele e il fratello Nicolò insieme al sindaco Davide Barletta e i suoi collaboratori, hanno marciato dall’incrocio di via Kennedy (luogo dell’incidente) lungo un tragitto determinato. "Tanti auguri Vale" è il nome dell’iniziativa pensata dai genitori del ragazzo nel giorno che sarebbe stato il suo 16esimo compleanno. All’inizio la firma di chi ricorda con affetto lo studente garbagnatese sul nuovo tabellone affisso su un muro di cinta in via Kennedy. Una miriade di ragazzi e di famiglie hanno indossato la maglietta di nuova produzione con il volto di Valentino Colia e in religioso silenzio sono arrivati davanti ai cancelli del campo santo di via Signorelli.

Palloncini e basket

Dopo il toccante volo dei palloncini e un applauso il corteo, scortato dalla polizia locale, si è diretto alla palestra Allegri di via De Amicis per una partita amichevole di basket. Questo è il luogo dove Valentino per molti anni si è allenato e ha collezionato robuste amicizie. Mamma Emilia ha stretto abbracci di riconoscenza a quasi tutti i partecipanti.