Una camminata per non dimenticare il sorriso di Camilla scomparsa a 12 anni

Nonostante siano passati due anni il bellissimo sorriso della piccola Camilla Pogo non è stato dimenticato da nessuno, sopratutto dai compagni della scuola media Paolo VI di Rho.

Camilla è scomparsa nel mese di dicembre del 2022

Camilla è scomparsa nel mese di dicembre del 2022 a soli 12 anni lasciando nella tristezza i genitori, il fratello, e tutta la comunità di San Giovanni dove la bambina è cresciuta. E anche quest’anno, come successo lo scorso anno, la scuola e la parrocchia rhodense hanno organizzato una camminata per ricordarla. Camminata che si terrà nel pomeriggio di sabato con ritrovo alle 16.30 in via Pontida davanti all’ingresso della scuola Paolo VI. I partecipanti raggiungeranno poi il cimitero di Corso Europa dove si terrà un saluto sulla tomba della ragazzina scomparsa a causa di una malattia.

Dopo la visita al cimitero una Messa nella chiesa di San Giovanni

Dopo la visita al cimitero la camminata proseguirà poi verso la chiesa di via Chiminello dove si terrà una Messa in ricordo di Camilla. Alle 19 presso l’oratorio San Giovanni di via Diaz si terrà, invece, un torneo e una grigliata con musica dal vivo con i «The Flashover legacy» Per la grigliata latina il cui costo è di 12 euro, il ricavato verrà devoluto all’oratorio per la sistemazione del parco giochi. Per partecipare alla grigliata occorre effettuare la prenotazione entro martedì 11 con un massaggio al numero 3248434877

I fondi raccolti con l'iscrizione alla camminata serviranno per aiutare il progetto trapianti di Abeo

Per l’iscrizione alla Camminata e la maglietta viene chiesto, invece, un contributo di 6 euro che verrà devoluto al «Progetto trapianti» di Abeo. Un progetto che i genitori di Camilla stanno prtando avanti dal mese di giugno dello scorso anno quando hanno donato 5.636 euro raccolti durante la prima edizione della camminata «Il sorriso di Camilla» Tutte le persone che volessero contibuire al progetto trapianti di Abeo (Associazione Bambino Emopatico” possono effettuare una donazione sul seguente IBAN:0503411705000000048124.