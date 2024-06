Un nuovo servizio di mobilità green

Nuovo servizio di mobilità green: anche a Arese arriva il car sharing.

Un nuovo servizio dedicato ai cittadini

Taglio del nastro nei giorni scorsi per il nuovo servizio dedicato ai cittadini aresini e in modo particolare ai pendolari. Un’auto completamente elettrica che al mattino viene usata dai dipendenti comunali e nel pomeriggio viene messa a disposizione degli aresini. «È un passo avanti verso la mobilità sostenibile - afferma il primo cittadino aresino Luca Nuvoli - Al mattino l’auto sarà a disposizione del Comune. Dalle 13 alle 8.30 del giorno seguente e durante tutto il fine settimana, l’auto a zero impatto ambientale sarà a disposizione dei cittadini».

Per noleggiare l'auto sarà necessario registrarsi sul sito www.e-vai.com

Per noleggiare l’auto che si trova nel posteggio di via Col di Lana in una postazione dotata di colonnina elettronica, sarà necessario registrarsi gratuitamente al servizio attraverso il sito www.e-vai.com o l’App mobile. Il noleggio minimo è di 3 ore fino a un massimo di 7 giorni. La tariffa oraria è di 8 euro con 70 Km di viaggio inclusi, alla sesta ora di noleggio scatta la tariffa giornaliera pari a 48 euro con 70 Km inclusi al giorno. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dell’auto si può consultare il sito del Comune.