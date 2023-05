C’è grande attesa a Mesero per la partenza del Palio dei Tapei, previsto per la fine del mese. La kermesse che dal 2012 mette in competizione i quattro rioni cittadini tornerà a far capolino anche quest’anno con tanti appuntamenti e sfide. Confermata la storica suddivisione dei quattro quartieri: i verdi del Canal Gross, i rossi dei Cassin, i gialli dei Sciavatitt e i blu della Lavandera.

Tutto pronto per il Palio dei Tapei

«Siamo veramente entusiasti per la partenza del Palio dei Tapei - racconta il consigliere comunale delegato allo sport Matteo Pagani, tra gli organizzatori dell’iniziativa - La competizione tra i quattro rioni era ripresa lo scorso anno a seguito dello stop del 2019 dovuto alle elezioni e del 2020 e 2021 per via del Covid. Non vediamo l’ora che le quattro squadre tornino a competere nelle varie gare e chissà chi si laureerà campione dell’edizione 2023, raccogliendo lo scettro del Canal Gross che aveva trionfato lo scorso anno».

Il calendario

Il ricco programma degli eventi partirà il 27 maggio con il torneo di ping pong 1vs1 e 2vs2 al parco Borsani, si prosegue poi il weekend successivo del 3 giugno con il torneo di bocce al Bocciodromo e in contemporanea a quello di calcio balilla. La domenica 4 andranno in scena al centro sportivo le semifinali del torneo di calcio a 5 under 2007 e a seguire quelle di calcio a 9 under 2009. Martedì 6 giugno si aprirà il torneo di calcio tennis 3vs3 al centro sportivo comunale, mentre mercoledì 7 alla palestra di via Papa Giovanni XXIII andranno in scena le semifinali del torneo di pallavolo. Sabato 10 a conclusione della Color Run organizzata dal Comitato Genitori, è prevista la gara di tiro alla fune al centro socio-culturale, mentre domenica 11 in serata le finali di calcio a 5 e a 9 al centro sportivo. Mercoledì 14 sarà poi il tempo delle sfide a basket 3vs3 nella palestra delle scuole elementari a cui seguiranno poi le finali del torneo di pallavolo che si giocheranno giovedì 15 alla palestra comunale. Il gran finale della kermesse è prevista infine per domenica 18 giugno in serata quando i quattro rioni si sfideranno alla corsa della botte.