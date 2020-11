Trovato morto in casa: addio al professor Antonio Osculati, 53 anni, originario di Lainate

Trovato morto in casa: addio al professor Antonio Osculati, 53 anni. L’uomo abitava a Pavia da diverso tempo ma era originario di Barbaiana di Lainate.

Trovato morto in casa: addio al professor Antonio Osculati, 53 anni, di Lainate

E’ stata una collega a trovarlo privo di vita. Stroncato con ogni probabilità da un attacco cardiaco. E’ così che è morto il professor Antonio Osculati, 53 anni, docente e direttore della Medicina legale dell’Università di Pavia. L’uomo abitava a Pavia da diversi anni ma originario di Barbaiana di Lainate, dove abitano ancora i due figli e la famiglia.

Il dramma è avvenuto nella mattina di mercoledì 11 novembre 2020. Non vedendolo arrivare al lavoro, poco prima di mezzogiorno, una collega si è recata a casa sua per capire se fosse successo qualcosa. La porta dell’appartamento era aperta. E’ entrata. E lì ha fatto la macabra scoperta: il corpo del professor Osculati era steso sul pavimento. Ormai senza vita.

Nessun segno di violenza

Lanciato l’allarme i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura si sono precipitati sul posto. Ma ormai non c’era già più nulla da fare. I medici non hanno potuto che constatarne il decesso. Sopraggiunto con ogni probabilità per un arresto cardiaco. Sul corpo infatti non sono stati trovati segni di violenza come non sono stati trovati elementi riconducibili ad un evento violento all’interno dell’abitazione. Il professor Osculati lascia due figli.

Il cordoglio dell’Università di Pavia

Questo il messaggio apparso sulla pagina dell’Università di Pavia, in ricordo del professore:

La sezione di Odontoiatria si unisce al dolore della famiglia porgendo le più sentite condoglianze per l’ improvvisa scomparsa del Prof. Antonio Osculati. Titolare dell’Insegnamento di Medicina Legale presso il nostro Corso di Laurea e Direttore dell’Istituto di Medicina Legale.

TORNA ALLA HOME