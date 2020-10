Trovato morto con un coltello nell’addome

Trovato morto con un coltello conficcato nell’addome.

Trovato morto nella sua casa

E’ successo a Casate, frazione di Bernate Ticino, nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre 2020. La vittima, un uomo di 77 anni, vedovo, abitava da solo in via degli Alpini. E’ lì che è stato trovato senza vita, nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, la Polizia Locale, un’ambulanza e l’elisoccorso. Per l’anziano tuttavia non c’era più nulla da fare: all’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori era già morto.

Tutte le piste sono aperte

Il compito di ricostruire l’accaduto spetta ora agli uomini dell’Arma: potrebbe essersi trattato di un suicidio, ma al momento i Carabinieri stanno indagando a 360 gradi e tutte le piste sono aperte.

