Tragedia alla Fornace, incidente mortale sul lavoro. L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto ambulanze, carabinieri e un elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare.

Tragedia alla Fornace: morto un operaio del cantiere

Inutili i tentativi di stabilizzarlo per il trasporto in ospedale. Nuovo incidente sul lavoro, mortale, in provincia di Varese. Questa mattina, sabato 8 maggio, nel cantiere della Fornace a Tradate. Vittima uno degli operai che si trovava, a quanto si apprende, al lavoro sul tetto. Improvvisamente per cause ancora tutte da chiarire è precipitato a terra, sul cemento. Forse un malore ma al momento non si esclude alcuna ipotesi.

