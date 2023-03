Tentativo di furto e di truffa dello specchietto: la Polizia Locale individua i responsabili

La Polizia Locale di Pogliano Milanese è riuscita a individuare e denunciare a piede libero alcune persone di origine Sinti per aver tentato un furto ad un'auto parcheggiata e aver cercato di mettere a segno la truffa dello specchietto.

Truffa dello specchietto e tentato furto: denunciati

Nei primi giorni del mese di marzo si presentava presso gli uffici del Comando di Polizia Locale un

cittadino che denunciava un tentato furto avvenuto a proprio danno. Più precisamente lo stesso

denunciava di aver parcheggiato il proprio veicolo nella Via Pascoli, fuori dal cancello della propria

attività, intorno alle ore 20.00. Alle ore 21.30 circa, richiamato dal suono dell’antifurto, usciva e

notava che ignoti avevano rotto il deflettore posteriore.

Gli Agenti, coordinati dal Comandante Dott. Stefano Palmeri, iniziavano da subito l’attività di

indagine, visionando le telecamere della video sorveglianza comunale e acquisendo quelli delle

telecamere dei privati presenti in zona.

Già dai filmati si vedeva una Opel Astra station wagon con a bordo tre soggetti che si fermava nei

pressi del veicolo preso di mira, due degli occupanti scendevano a controllare cosa ci fosse

all’interno del veicolo e dopo di che si allontanavano. Gli stessi, facevano ritorno dopo pochi minuti:

uno dei due soggetti si posizionava sulla strada e faceva il “palo” mentre l’altro rompeva il deflettore

posteriore del veicolo, apriva la porta, entrava e iniziava a rovistare all’interno. Nel contempo, si

azionava l’antifurto sonoro e gli stessi si davano alla fuga senza riuscire ad asportare nulla dal

veicolo.

Dai fotogrammi estrapolati, a seguito di attività investigativa, gli Agenti, riuscivano a risalire

all’identità dei uno dei soggetti coinvolti nonché alla proprietaria del veicolo. Trattasi di una famiglia di etnia sinti di altra città: in particolare la proprietaria e il soggetto

risultavano essere fratello e sorella.

Quest’ultima veniva convocata presso gli uffici della Polizia Locale e sentita quale persona

informata sui fatti. Al termine dell’interrogatorio, la stessa, veniva indagata in stato di libertà per

favoreggiamento personale mentre il fratello veniva deferito all’A.G. per tentato furto aggravato.

Sono in corso indagini al fine di identificare l’altro soggetto e il conducente del veicolo.

Il tentativo di truffa dello specchietto

La scorsa settimana si presentava presso questi uffici un cittadino di Pogliano Milanese che,

spaventato, segnalava di essere appena scampato alla truffa dello specchietto.

In particolare segnalava che mentre transitava in via Europa, sentiva un forte rumore alla portiera.

Subito dopo vedeva un veicolo bianco che lo seguiva, gli faceva gli abbaglianti e gli suonava il

clacson intimandogli di fermarsi. Il cittadino capiva subito che in quei comportamenti c’era qualcosa

che non andava. Pertanto faceva il giro dell’isolato e si fermava in questi uffici. Nel momento in cui svoltava nella via dove è ubicato il Comando di Polizia Locale, il veicolo che lo seguiva si allontanava velocemente facendo perdere le proprie tracce.

Gli Agenti, coordinati dal Comandante Dott. Stefano Palmeri, visionavano subito le telecamere di

video sorveglianza e dai filmati riuscivano ad identificare il veicolo bianco in questione: in particolare

un Bmw serie 1 di colore bianco intestato a una ragazza di origini sinti e residente nel sud Italia.

A seguito di indagini veniva identificato il conducente che risultava essere un parente della donna.

Il cittadino, informato, si riservava di presentare querela senza la quale non è possibile instaurare

il procedimento, in quanto per la tipologia di reato (tentata truffa), la querela ne costituisce

condizione di procedibilità.

La dichiarazione del Comandante:

”Faccio i complimenti ai miei Agenti ai quali sto trasmettendo pian piano la mia

esperienza nella polizia giudiziaria e che nella circostanza hanno dimostrato una buona capacità investigativa. Invito tutti i cittadini vittime di reato a presentare sempre denuncia/querela, anche presso questa Polizia Locale, perché a seguito della riforma Cartabia, molti reati, prima procedibili d’ufficio, sono ormai diventati procedibili a querela. Oltretutto l’invito è di provvedere nel più breve tempo possibile al fine di poter acquisire eventuali filmati che dopo 7 giorni vengono eliminati automaticamente dai server, nel rispetto del GDPR”.

Il Sindaco: