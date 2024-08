Teatro De Silva: un nuovo bando per sette spettacoli

La Fondazione Teatro Civico di Rho presieduta da Fiorenzo Grassi, insieme con il Comune ha emesso nei giorni scorsi un nuovo avviso pubblico al fine di selezionare proposte artistiche e culturali (musica, danza, teatro o qualsiasi tipo di performance dal vivo, attività laboratoriali, animative e simili, per qualsiasi fascia di età) da inserire nella Rassegna T-Off prevista nella sala di piazza Jannacci dal novembre a maggio 2025.

Nei mesi scorsi sono state quattro le proposte messe in scena con grande successo al Teatro Civico

Nei mesi scorsi sono state quattro le proposte messe in scena con grande successo al Teatro Civico, dando spazio alla creatività del territorio e puntando molto sul tema dell’inclusione. Ora si torna a dare voce ad associazioni ed enti culturali non profit del Rhodense.

Chi vuole presentare il proprio progetto dovrà inviare entro il 16 settembre, documenti e scheda tecnica

Le persone interessate a presentare il proprio progetto, singolarmente o in partnership dovranno inviare entro il 16 settembre, documenti e scheda tecnica del progetto a mezzo PEC a teatrodesilvarho@legalmail.it con oggetto «Proposta Rassegna T-Off» «La prima esperienza è andata molto bene – commenta l’assessora al Teatro e alla Cultura, Valentina Giro – Le proposte erano valide e il pubblico non è mancato. Confidiamo di poter dare nuovamente voce a realtà del territorio che permettono a tutti di esprimersi in modo artistico. L’inclusione è un tema che ci sta molto a cuore e sappiamo che molte associazioni sono in grado di lanciare idee di grande qualità».