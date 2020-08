Strada chiusa per lavori sull’impianto fognario

Disagi in vista per chi transita lungo via Diaz di Rho: la strada rimarrà chiusa per lavori dal 25 al 27 agosto

Il Comune ha infatti annunciato la chiusura per lavori di via Diaz (dall’intersezione di via Pertini a quella con via Cadorna) dal 25 al 27 agosto dalle 9 alle 17. Nelle ore rimanenti, invece, sarà ripristinata la percorribilità con piastre in acciaio. La chiusura è necessaria per consentire ad Amiacque di eseguire dei lavori di allacciamento alla fognatura, mentre viene garantita la normale viabilità di via Cantore, che rimane aperta al transito.

I lavori avranno anche delle ricadute sulle viabilità pubblica: saranno eliminate provvisoriamente le fermate in via Diaz della linea 9 e 9/ di STIE, che taglierà il percorso su via Cadorna.

