(S)punti di (S)vista: dal 29 aprile all'Agorà la mostra di Giuseppe Pellegrini

Da lunedì 29 aprile a sabato 18 maggio 2024 all’Agorà di Arese (S)punti di (S)vista di Giuseppe Pellegrini.

Le opere esposte nascono dall’illusione di una partecipazione più attiva al quotidiano da parte di tutti, un invito, ad una riflessione ed a un colloquio che spesso è rifiutato: non tutto è positivo non tutto è negativo, dovremmo tenere la giusta distanza.

"I lavori, sono affetti da una fragilità intrinseca e non solo formale, sono immagini che credo vediamo tutti abitualmente, da me interpretate. A prima vista l’interpretazione da parte di chi guarda, può essere impegnativa, sia per la parte più scherzosa, che per la parte che non lo è per niente; poi, con un po’ di attenzione, credo che tutto si “aggiusti"