SIRENE DI NOTTE – 25enne soccorsa per un malore

Ragazza di 25 anni soccorsa per un malore a Novate Milanese

25enne soccorsa all’una di notte

Una ragazza di 25 anni è stata soccorsa intorno alla una e mezza di questa notte a Novate Milanese. L’ambulanza è intervenuta in codice giallo in via Cavour per la giovane colta da un malore. E’ stata portata con urgenza all’ospedale di Paderno.

Poco prima, alla 1,15, un altro intervento dei soccorsi si era reso necessario per un 27enne vittima di un infortunio a Rho, per fortuna feritosi in modo non grave. Il ragazzo è infatti stato portato all’ospedale di Rho in codice verde.

