Settimana dello sport: rimandata l'esibizione di ritmica, artistica e cheerleader

La prima giornata della Settimana dello Sport di Rho in programma per oggi, lunedì, pomeriggio, rimandata a causa del maltempo.

La pioggia e le condizioni meteo impediscono di montare il tatami in piazza

La pioggia battente e le previsioni meteo costringono a rimandare a data da destinarsi l'evento di avvio previsto dalle 17 alle 19.30 di oggi in piazza San Vittore

Impossibile montare il tatami in piazza

Impossibile, vista la pioggia, montare il tatami in piazza e far esibire oltre 150 ragazze di sei società: Ginnastica Rho Cornaredo 1979; ASD Ritmica Rho; ASD Ginnika 2001; Sport & Passion; Palestra Magic Power ASD; I.N. Ballet.

Confermati gli appuntamenti dei prossimi giorni, domani basket al Molinello

Nei giorni seguenti sono confermati minibasket, baseball, volley, tiro con l’arco, una gara 3 contro 3 di basket in notturna e tutti gli eventi del ricco programma organizzato dall’Amministrazione comunale con la Consulta cittadina dello Sport.