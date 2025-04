I FROGS Legnano vincono con ampio margine al Vigorelli di Milano, con un risultato finale di 61 – 14 ai danni dei Lions Bergamo. Si portano così a 6 vittorie e una sola sconfitta, confermandosi ai vertici del girone.

Sesta vittoria per i Frogs Legnano

Una partita che, pur con un pronostico più che sbilanciato in favore dei neroargento, ha regalato un bello spettacolo al pubblico, con alcune notevoli giocate, sia in attacco che in difesa. Sicuramente fra i protagonisti della partita Danny Kittner (#11), autore di alcune incredibili run e ricezioni al limite del campo sui lunghi missili di Luke Zahradka (#7) (che totalizza 367 passing yard in questa partita), ma anche Dayan Almeida (#32), Niccolò Pulsinelli (#13) e Riccardo Scrudato (#89) possono mettere a statistica altrettanto spettacolari ricezioni.

I FROGS partono subito aggressivi e, con Zahradka in regia, segnano due touchdown a poca distanza (Pulsinelli e Scrudato), il primo convertito da Masini (#88), mentre la trasformazione del secondo, da due, non riesce. L’#88 si rifà però con un intercetto ai danni dei Lions. Il drive successivo non va a buon fine ma poco dopo, con i FROGS di nuovo in attacco, arriva un altro touchdown, questa volta di Kittner. I Lions accorciano le distanze, ma i neroargento ribadiscono la propria posizione con un'altra segnatura di Kittner, anche questa non convertita, seguita da un intercetto ad opera di Isaiah Pierre (#0), coronato poco dopo dal touchdown di Almeida, che porta i team all’intervallo sul 32 a 7.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

La ripresa dopo l'intervallo

La ripresa dopo l’intervallo parte con una doppietta FROGS, due touchdown a distanza ravvicinata, entrambi di Kittner su lancio di Zahradka, che fanno partire il running clock (il cronometro non viene più fermato per la differenza punti). La difesa legnanese continua a concedere ben poco spazio ai bergamaschi, con il muro della linea e importanti azioni di Kevin Khay (#6), Emanuele De Bernardi (#8), Elia Antonini (#42), Ivan (#20) e Niccolò Fonti (#9) fra gli altri. In attacco, nell’ultimo periodo di gioco, sale in regia Alessandro Zerbo (#4) che poco dopo serve a Kittner un'altra segnatura. Rocambolesca la conversione che vede lo snap ricevuto da Kittner, che passa a Masini e realizza la trasformazione da due.

A meno di due minuti dalla fine, i Lions colgono un’opportunità e vanno a meta ma il punt successivo viene ricevuto da Saad Ali (#1) che con uno spettacolare ritorno in endzone e la successiva conversione mettono la parola fine alla partita, che si chiude con un 61-14.

I commenti a fine gara

“Non era una partita scontata, e infatti i Lions hanno provato fino all’ultimo a metterci in difficoltà. Era ovviamente importante per noi riconfermarci e rinsaldare i meccanismi di gioco dopo la pausa pasquale e sono molto soddisfatto di come ho visto muoversi i ragazzi in campo” – commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano – Ma non possiamo rilassarci: sabato ci aspetta una partita decisiva e molto difficile, dove non potremo permetterci errori”.

“Non esistono partite facili. Tutte le partite devono essere preparate bene, con umiltà e giocate in campo” – commenta Davide Donnini, Head Coach FROGS. - “Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi, danno sempre il 100% e si fanno in quattro per fare quello che noi coach chiediamo: la disponibilità ad adattarsi, cambiare modo di giocare, sacrificarsi è encomiabile. Oggi poi tutto il roster al completo ha calcato il campo e la risposta di chi ha giocato fin qui un po’ meno è stata davvero convincente. Bravi. Da domani (io da subito) testa ai Panthers. Sappiamo bene che sarà una partita durissima e che il livello del nostro football dovrà salire. Con il nostro OC Stevens in sideline e tutto il coaching staff, ci prepareremo come sempre con serietà ed entusiasmo”.

Prossimo appuntamento sabato 3 maggio per la Week 11 di Campionato, in cui i FROGS Legnano andranno in trasferta a Parma per affrontare i Panthers, campioni in carica.