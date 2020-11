Scuole, 700mila euro di interventi ad Abbiategrasso. FOTO

Prosegue il restyling delle scuole di Abbiategrasso, per un investimento complessivo di quasi 700mila euro. Il punto sui plessi interessati dai lavori.

Scuole, 700mila euro di interventi ad Abbiategrasso

Prosegue il restyling delle scuole di Abbiategrasso, per un investimento complessivo di quasi 700mila euro. In questi mesi gli istituti scolastici abbiatensi sono stati infatti oggetto di numerosi interventi che contribuiranno al cambiamento del volto delle scuole cittadine, rispondendo ad esigenze di manutenzione, messa in sicurezza con particolare attenzione alle barriere architettoniche.

“Continua il lavoro intrapreso in questi anni dalla Amministrazione Nai di sistemazione delle scuole, che ha comportato sia un grande impegno da parte degli uffici comunali, sia una capacità di questo assessorato di recepire e aggiudicarsi ingenti risorse provenienti da bandi statali e regionali come non era mai successo prima ad Abbiategrasso – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti – Un lavoro che spero possa continuare efficacemente con il concretizzarsi dell’arrivo dei 5 milioni, messi a disposizione dall’ultimo bando per il risparmio energetico degli edifici scolastici, il cui esito verrà reso noto il 15 di novembre”.

Nel dettaglio, questi gli interventi nei diversi istituti:

Scuola elementare Umberto e Margherita di Savoia (interventi conclusi): messa in sicurezza dei serramenti interni e parti vetrate (vetri stratificati) per una spesa di 53.300 euro (contributo statale); Messa in sicurezza ed efficientamento energetico: sostituzione della controsoffittatura e dell’illuminazione dei bagni, manutenzione dell’impianto esterno di illuminazione, sostituzione della tubazione antincendio prospiciente la facciata della scuola. Sostituzione del grigliato presente lungo il perimetro esterno dell’edificio e nei cortili come area gioco, con caratteristiche antitacco. Importo complessivo dell’opera: 76.700 euro (contributo statale).

Scuola media Carducci: Interventi di messa in sicurezza (iniziati e terminati a ottobre). Sostituzione del manto di copertura del blocco scale lato viale Sforza. Importo dei lavori finanziato con legge regionale associato a quello di via Colombo.

Asilo nido di via Galimberti (intervento concluso in ottobre): messa in sicurezza ed efficientamento energetic con completa sostituzione del controsoffitto e materiale isolante e sostituzione di parte delle finestre e serramenti. Importo complessivo dell’opera 179.532 euro (contributo statale).

Scuola materna Scurati di via Galimberti (lavori in corso): sostituzione serramenti in ferro con nuovi in Pvc e vetri stratificati di sicurezza. Importo dei lavori 145mila euro, legge regionale.

Scuola di via Colombo (interventi in corso): riqualificazione complessiva del locale spogliatoio della palestra (utilizzata anche dalle associazioni e società sportive) mediante demolizione e completo rifacimento di pavimenti, rivestimenti, controsoffitto e impianti tecnologici (igienico – sanitari, elettrico, di riscaldamento e di aspirazione). Importo dei lavori, comprensivo anche degli interventi in via Carducci 133mila euro, legge regionale; realizzazione di una nuova area esterna mediante posa di pavimentazione antitrauma a garanzia della sicurezza degli alunni del plesso, fruibile da parte di alunni con difficoltà motorie e realizzata con materiali riciclati e riciclabili al 100%. Importo dell’intervento 87mila euro con legge regionale. TORNA ALLA HOME