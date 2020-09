Scontro tra van e scooter: lunghe code e traffico paralizzato sulla Vigevanese

Brutto scontro tra un furgoncino e uno scooter sulla Vigevanese all’altezza di Vermezzo con Zelo: 28enne portato in elicottero al San Gerardo

Brutto scontro tra un autovan e uno scooter sulla Vigevanese all’altezza di Vermezzo con Zelo: sul posto è giunto anche l’elisoccorso. Sono gravi le condizioni del ragazzo 28enne che era passeggero del motociclo guidato da un uomo classe 1962: il giovane è stato portato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti di Polizia locale dell’Unione dei Fontanili giunti sul posto, l’autovan avrebbe tamponato l’auto che lo precedeva. Il conducente del furgoncino avrebbe così perso il controllo finendo per invadere la corsia opposta proprio nel momento in cui passava lo scooter con a bordo i due uomini, centrato in pieno. Sulla 494 si sono create lunghe code, con deviazioni approntate per i mezzi in strada per alleggerire il traffico.

