Scontro auto-moto, paura in corso Italia

Un brutto scontro si è verificato intorno alle 7 di martedì 7 settembre in corso Italia a Magenta.

Scontro auto-moto

Un'auto e una motocicletta si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto.

I soccorsi

Coinvolte due persone di 21 e 29 anni. Inizialmente l'impatto ha fatto scattare il codice rosso per l'Agenzia di Emergenza e urgenza. Sul posto automedica e ambulanza; le prime cure prestate sul posto hanno permesso di stabilizzare i feriti: uno in codice verde, l'altro in giallo.