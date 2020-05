Sciame di 6mila api in cima all’albero, recuperato dalla Protezione civile FOTO

Sciame di 6mila api in cima a un alberto a Cerro Maggiore: intervento della Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona.

Sciame di 6mila api, recuperato

Ben 6mila api sull cima di un albero. E’ la scena che si è trovata davanti una famiglia di Cerro Maggiore che ha subito lanciato l’allarme. E’ successo nella mattinata di sabato, intorno alle 12. Sul posto è intervenuta una squadra, composta da tra volontari, del Gruppo di protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona insieme a un apicoltore e dotati di un veicolo speciale per lavorare in piena sicurezza a un’altezza di oltre 10 metri.

L’operatore, con le dovute precauzioni, è riuscito a recuperare l’ape regina per poi posizionarla all’interno di un’arnia artificiale così che l’intero sciame fosse recuperato. L’intervento è proseguito anche il giorno successivo per permettere la completa rimozione dell’intero sciame che aveva cercato di riformarsi.

