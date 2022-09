Saracinesche abbassate per i commercianti in ricordo del barista ucciso

Italiani, cinesi, peruviani. Alle 15 di oggi Però si è fermata e tutti i commercianti del paese hanno abbassato le serrande dei loro negozi per ricordare Omar Ismail il commerciante di 57 anni egiziano morto dopo tre giorni di agonia all'ospedale Humanitas di Milano.

Serrande abbassate per i commercianti in ricordo del barista ucciso

Omar gestore insieme a un socio del bar Dandana è stato picchiato con calci e pugni e con un posacenere. Nella caduta, durante l’aggressione, la vittima aveva riportato una gravissima ferita alla testa.

Le sue condizioni erano apparse da subito disperate, ma i medici nelle scorse ore avevano confidato in una ripresa. Ripresa che purtroppo non c'è stata. Oggi i colleghi del paese hanno abbassato le serrande per dire no alla violenza io sto con Omar. Domani alle 20 ci sarà, invece, una fiaccolata che attraverserà tutto il centro del paese.