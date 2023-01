San Sebastiano: all'Annunciata vigili premiati

San Sebastiano, santo protettore degli agenti della Polizia Locale. Nessuna occasione migliore delle celebrazioni della ricorrenza nella prestigiosa cornice dell’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, dove erano presenti tutti i Comandi del Magentino e dell’Abbiatense.

Undici agenti premiati

A Fare il punto sono i due parlamentari del nostro territorio, il senatore Massimo Garavaglia e l’onorevole Umberto Maerna. «Se abbiamo possibilità di fare qualcosa di più e meglio per questo settore chiaramente siamo sempre a disposizione, ci provano tutte le legislature, arriviamo lì a un centimetro dall’obiettivo, ma poi non si riesce a fare l'ultimo passo - ha dichiarato l’ex ministro leghista davanti alla numerosa platea dell’Annunciata - Speriamo che sia la volta buona anche perché la pratica è ampiamente istruita, c'è solo da chiudere il cerchio, dobbiamo provarci e ottenere il risultato che perseguiamo da diverso tempo».

La serata di venerdì scorso è stata anche l’occasione per la premiazione degli agenti meritevoli per il lavoro svolto nell’ultimo anno e per il giuramento dei nuovi agenti. Undici i premiati.

Per Abbiategrasso Isabella Vendramin, Isabella Farina, Gianfranco Buratti e Franco Virga. Per Mesero Elena Panceri e Gianluca Travaglino, nella vicina Marcallo con Casone Filippo Corallo. Seguono Giovanni Fusé di Magenta e Oscar Carelli del Comando di Cusago.

La comandante dei vigili di Abbiategrasso Maria Malini ha introdotto la serata a cui erano presenti i comandi di Magenta, Corbetta, Marcallo, Mesero, Santo Stefano, Boffalora, Bernate, Bareggio, Cornaredo, Settimo milanese, Sedriano, Vittuone, Arluno, Pregnana, Vanzago, Cusago, Ozzero, Albairate, Cassinetta, Robecco e Cisliano.