Riparte la navetta che collega Bettolino con Pogliano

La navetta sarà gratuita e permetterà a chi risiede nel quartiere di Bettolino di raggiungere il centro e il supermercato di via Garibaldi

Ogni martedì e venerdì dalle 9 alle 11.45

A partire da Martedì sarà attivo il nuovo servizio navetta gratuito che collegherà il quartiere di Bettolino con il centro del paese.

La navetta sarà attiva nei giorni di martedì e venerdì- dalle 9 alle 11.45 e si fermerà nei principali luoghi di interesse pubblico. Gli orari saranno esposti nelle singole fermate che saranno posizionate in più punti del paese.

Un servizio fortemente voluto dall’Amministrazione comunale

«Questo servizio è stato voluto fortemente dall’Amministrazione comunale – afferma il primo cittadino di Pogliano Carmine Lavanga – Quello della navetta di collegamento tra Bettolino e il centro del paese era uno degli obiettivi del programma elettorale. Un servizio importante che agevolerà soprattutto gli anziani e le persone che hanno difficoltà a raggiungere i principali servizi: comune, cimitero, posta, banca, supermercato».

Queste le fermate previste

Queste le fermate nei diversi punti del paese: Piazza Mercato, via Chiesa 36, Via Sempione 72, Via Leopardi Angolo via Foscolo, via Morandi angolo via Foscolo, via LIguria 6, via Lainate 21, sede della Polizia locale e della Gesem, Piazza Mercato, Ufficio Postale, Piazza Avis Aido davanti al palazzo municipale, Via Garibaldi all’altezza del supermercato Tigros, Cimitero, via Beato Paleari Santuario, Via Oberdan all’altezza della farmacia e nuovamente in piazza del Mercato. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali di piazza Avis-Aido