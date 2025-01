Report della Polizia Locale: quasi 500 violazioni al Codice della strada

Quasi 500 violazioni al Codice della strada, 17 comunicazioni di notizie di reato, ma anche lotta allo spaccio e servizio di prossimità. Arriva puntuale il report della Polizia Locale di Casorezzo, guidato dal comandante Nicolò Rachele.

Il commento generale

In attuazione alle previsioni del cosiddetto Decreto Sicurezza e agli obiettivi dell’Amministrazione comunale, si legge nella relazione redatta dal numero uno di largo Alcide De Gasperi, «il Comando si è attivato per la repressione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, da cui sono emersi numerosi controlli che hanno portato il sequestro di tali sostanze, anche con la collaborazione di altre Polizie Locali, oltre che lo smantellamento di varie postazioni dedicate al tale traffico».

"Istituito il servizio di prossimità per garantire interventi tempestivi"

Con il rafforzamento del personale, ha sottolineato sempre Rachele, «è stato istituito il servizio di prossimità al fine di garantire l’intervento tempestivo quando ve n’è sia stato bisogno. Tale attività è stata articolata con una maggiore presenza degli agenti sul territorio al fine di portare alla risoluzione le eventuali problematiche riscontrate nella vita quotidiana dei cittadini».

I numeri snocciolati dal Comando

I numeri snocciolati dal Comando con riferimento allo scorso anno parlano di ben 497 violazioni al Codice della strada (per un importo accertato di 67.554,46 euro), che comprendono 248 preavvisi di accertata violazione e 249 verbali tra cui: 98 documenti segnalati e/o ritirati, 82 sanzioni accessorie, 7 rimozioni di veicoli, 14 violazioni che hanno comportato il ripristino dello stato dei luoghi. Le violazioni accertate che comportano decurtazione punti sono state 127.

Sono stati effettuati i controlli relativi alle ordinanze del sindaco e dei funzionari nonché sulla osservanza dei regolamenti comunali ed è stata accertata una violazione in tal senso. Sono quindi stati effettuati controlli relativi all’affissione abusiva di cartelli pubblicitari, all’abbandono ed errato smaltimento dei rifiuti, al malgoverno di animali, al mancato rispetto delle prescrizioni che regolano il commercio e gli esercizi pubblici. Realizzati 17 sequestri amministrativi. Il report indica anche il numero delle attività commerciali censite (40) e un'attività ispettiva condotta nei confronti di 6 esercizi pubblici, uno dei quali si è visto comminare una sanzione per mancata presentazione della S.C.I.A. e un abuso edilizio in attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Trasmesse 17 comunicazioni di notizie di reato alla Procura della repubblica

Il 2024 è stato caratterizzato da importanti attività di polizia giudiziaria che si sono aggiunte ai classici campi di intervento della Polizia Locale che vanno dal contrasto allo spaccio, alle violazioni in materia ambientale passando attraverso l’abusivismo commerciale e la tutela degli animali. Trasmesse, infine, 17 comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica (2 smarrimenti documentali; 2 furti; un furto con destrezza in pubblico esercizio; furto aggravato; abuso edilizio; una guida in stato d’ebbrezza; una falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico; un danneggiamento; due oltraggi a Pubblico ufficiale; due codici rossi, una produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; un abbandono di animale e una inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).