Rapina in farmacia con la pistola, poi fuga col bottino

Rapina in farmacia con la pistola: è successo alla Farmacia Cinque Mulini di San Vittore Olona. Fuga con 1000 euro.

Rapina in farmacia con la pistola

Tutto è accaduto in pochi istanti: l’uomo che estrae la pistola e si fa consegnare i contanti. Poi la fuga. Momenti di paura quelli che si sono vissuti questa sera, martedì 9 febbraio 2021, nella Farmacia Cinque Mulini che si affaccia sul Sempione a San Vittore Olona.

Non erano ancora le 19 quando un uomo col passamontagna sul volto è entrato nel negozio: in mano teneva una pistola (ancora da appurare se si trattasse di un’arma vera oppure di un giocattolo). Con questa si è fatto consegnare i soldi che vi erano nella cassa.

Poi la fuga

Dopo aver preso i contanti ed esserseli messi in tasca, il rapinatore se l’è data a gambe levate con la somma di circa 1000 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cerro Maggiore. E i militari proseguono le ricerche per risalire al malvivente.