Nessuna sorpresa sulla Giunta, composta da Ivana Marcioni, che avrà anche la delega al Sociale. Roberto Cassani sarà assessore all’Urbanistica. Enrico Bodini sarà nominato assessore esterno al Bilancio mentre il quarto nome è quello di Angelo Poles, che si occuperà di Sicurezza. Il sindaco tiene invece per sé le deleghe al Personale e alla Scuola.

Primo consiglio già caldo a Vittuone

L’assise si mostra subito frizzante, con le prime scintille tra maggioranza e minoranza fin dalle prime battute. Nel mirino la nomina di presidente e vicepresidente primo pomo della discordia della nuova legislatura, che ha visto, alla fine cadere la scelta su due esponenti della maggioranza: Roberto Bressi ed Elena Comerio. Decisione maldigerita dai capogruppo di minoranza Antonio Miglio ed Elena Lovati. Miglio, scontento anche della location del teatro per lo svolgimento dell’assise, ha giudicato poco democratico l’atteggiamento del sindaco e del suo gruppo e avrebbe visto di buon grado una vicepresidenza affidata alle minoranze, come tra l’altro ventilato in alcuni discorsi pre-consiglio. In sala una sessantina di persone ad applaudire il nuovo Governo della città.

