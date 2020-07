Prendi il reddito di cittdinanza? Da ottobre lavori per il Comune

Dopo il reddito di cittadinanza comunale, che mette al a lavoro per la comunità 40 persone aiutate dal Comune, ora la Giunta Ballarini fa lavorare anche i beneficiari della misura nazionale.

“C’è tanto, tanto da fare in città, a cominciare dalla ripartenza in sicurezza delle nostre Scuole. Serve l’aiuto di tutti e nessuno può permettersi di restare a guardare con le mani in mano – spiega il sindaco Marco Ballarini – Con una delibera di Giunta si è stabilito che chi percepisce il reddito di cittadinanza e quindi non lavora e non ha occupazione, sarà chiamato a svolgere servizi per il Comune di Corbetta, già da ottobre. Non è un’assunzione: chi si rifiuta di prestare servizio per il Comune, perde il beneficio della misura”.

Le attività che svolgeranno