Poste Italiane ha consegnato mascherine a docenti e maturandi milanesi

21 gli Istituti scolastici della provincia di Milano che si sono visti recepire i i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità di domani, mercoledì 17 giugno. Le mascherine sono state consegnate da Poste Italiane per conto della Protezione Civile. Poste Italiane, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni.

3.600 scuole in tutta Italia faranno l’esame in sicurezza

Molti gli istituti superiori coinvolti, per un totale di oltre 3.600 scuole in tutta Italia, dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza. In Lombardia Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier, ha infatti consegnato oltre 751 mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami. L’Azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Ecco gli Istituti delle nostre zone

ABBIATEGRASSO VITTORIO BACHELET

ABBIATEGRASSO E.ALESSANDRINI – LOMBARDINI

ARCONATE LINGUISTICO EUROPEO DI ARCONATE-BUSCATE

ARESE G.FALCONE E P. BORSELLINO

BOLLATE PRIMO LEVI

BOLLATE ERASMO DA ROTTERDAM

CASTANO PRIMO GIUSEPPE TORNO

INVERUNO I.P.S.I.A. INVERUNO

LEGNANO C. DELL’ACQUA

LEGNANO I.S.I.S. A. BERNOCCHI

LEGNANO ISTITUTO MAGISTRALE B. MELZI

LEGNANO GALILEO GALILEI

LEGNANO TALISIO TIRINNANZI

MAGENTA L. EINAUDI

MAGENTA SALVATORE QUASIMODO

MAGENTA D. BRAMANTE

PADERNO DUGNANO CARLO EMILIO GADDA

PARABIAGO CLAUDIO CAVALLERI

PARABIAGO G.MAGGIOLINI

VITTUONE E.ALESSANDRINI – MAINARDI

VILLA CORTESE GREGORIO MENDEL

