Polizia locale e Protezione Civile di Legnano a “caccia” di maschere Decathlon

Le maschere Decathlon sono state adattate per uso sanitario

Grazie a una stampante 3 D del laboratorio Robohub

Più che una suggestione. Un aiuto concreto agli ospedali in questo periodo di emergenza a causa della diffusione del Sars-cov2, il virus che provoca la malattia del covid-19, arriva dalle scuole. Precisamente dall’istituto Monte Amiata, all’interno della scuola media Curiel di Rozzano dove qualche giorno alcuni professori volontari coordinati dalla dirigente scolastica Monica Barbara Mansi hanno iniziato a produrre la stampa di raccordi in polimero naturale per adattare le maschere da snorkeling di Decathlon ad uso sanitario. A rendere concreta quella che sino a pochi mesi fa sembrava essere soltanto una suggestione è la stampante 3 D del laboratorio Robohub della scuola, che solitamente viene utilizzata con gli studenti per le attività didattiche e che oggi invece assume anche un ruolo sociale.

Importante l’aiuto del Comando di Polizia locale di Legnano

Il progetto è realizzato su suggerimento del Politecnico di Milano e vede la collaborazione con il Comune di Rozzano e con l’aiuto dell’azienda TIE srl di Caronno Pertusella per la stampa delle valvole. Importante è anche l’aiuto dei Comandi di polizia locale di Rozzano, Olgiate Olona e Legnano, della Protezione civile di Rozzano e di Legnano che si sono adoperati tutti per la raccolta delle maschere Decathlon donate dalla cittadinanza.

Pronti sette kit per gli ospedali

Ad oggi sono pronti 7 kit, ciascuno composto da una maschera corredata da quattro raccordi Charlotte, quattro camicie di rinforzo e due raccordi Dave. Grazie a queste modifiche, le maschere da snorkeling possono diventare degli efficaci respiratori per chi si trova in ospedale. Proprio agli ospedali sono destinati, gratuitamente, questi kit. “Aver accolto la sfida di Isinnova e l’invito del Politecnico rappresenta un modo concreto per rendersi utili in tale emergenza, pertanto rendiamo pubblica la disponibilità immediata alla consegna dei kit a qualsiasi ospedale ne abbia necessità” afferma l’assessore all’Istruzione Maira Cacucci.

Prosegue la raccolta delle maschere

“La raccolta delle maschere Decathlon è ancora in corso: anch’esse sono a disposizione delle aziende o privati che stanno producendo le valvole e ne avessero bisogno” aggiunge. “Sono fiero di aver sostenuto questa iniziativa e raccomando ad ogni cittadino di fare la propria parte: stare a casa” sottolinea il sindaco Gianni Ferretti di Rozzano. In caso di necessità è possibile contattare il numero 3383289023.