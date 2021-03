Polenta e baccalà per un’iniziativa solidale in piazza a Rho.

Polenta e baccalà per un’iniziativa solidale

Donare con gioia alle persone più povere della città. Dopo il successo della risottata, “I ragazzi di via Ratti” e i titolari della trattoria La Barca torneranno nuovamente in piazza con una iniziativa solidale. Polenta e baccalà questo il piatto che sarà servito a tutti i rhodense che acquisteranno il biglietto solidale nella giornata di sabato 20 marzo. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla mensa dei poveri per aiutare le famiglie in difficoltà. I biglietti possono essere acquistati presso la trattoria la barca, il panificio cecchetti e Carli dischi.