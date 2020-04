Partiti i lavori alla rotatoria di Villapia

L’intervento interessata la frazione di Villapia all’altezza dell’incrocio tra le due strade provinciali e l’accesso alla frazione stessa. I lavori sono stati avviati in questa fase per sfruttare anche il minor traffico causato dall’emergenza coronavirus e proseguiranno fino al completamento dell’opera: la rotatoria sarà quindi completata entro l’estate. L’opera è stata voluta dall’Amministrazione comunale per mettere in sicurezza un incrocio molto trafficato che, nel corso degli anni, ha visto tra l’altro numerosi incidenti.

L’intervento

Nello specifico l’intervento riguarda la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra due strade extra-urbane secondarie (S.P. 147 e S.P. 171) ed la strada urbana (via Arluno), che rappresenta l’unico accesso diretto alla frazione di Villapia della città di Parabiago. Gli obiettivi generali che si otterranno con la realizzazione della presente rotatoria consistono nella messa in sicurezza dell’intersezione intervenendo nel verso della riduzione dell’incidentalità, della riduzione della velocità di transito e del miglioramento dell’accessibilità da e per la frazione, nell’accesso in sicurezza alla frazione da parte degli utenti stradali deboli che hanno come unico affaccio delle proprie abitazioni la S.P. 171 attraverso la realizzazione di una pista ciclo-pedonale, nel garantire agli utenti deboli l’accesso al centro della frazione per i residenti che hanno l’unico affaccio sulla SP 171, in particolare modo per i bambini che devo accedere al servizio di trasporto scolastico che non può prevedere una fermata non in sicurezza sulla S.P. 171, nella drastica riduzione dell’incidentalità raggiungendo anche l’azzeramento dei medesimi e nella riduzione della velocità media di transito dei mezzi, dagli attuali 90/100 km/h, nonostante il limite imposto dei 70 km/h, agli 0 km/h in immissione in rotatoria. Queste motivazioni hanno anche portato l’Amministrazione a partecipare ed ottenere 100mila euro dal bando regionale per la messa in sicurezza dei tratti stradali pericolosi.

I commenti “La realizzazione della rotatoria su viale Repubblica è un intervento fondamentale per consentire l’entrata e l’uscita in sicurezza degli abitanti di Villapia – ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Dario Quieti – Nel programmare e progettare quest’opera, abbiamo inoltre inserito, nel progetto esecutivo, alcune opere complementari alla rotatoria che riguardano la realizzazione della pista ciclabile su viale Repubblica. Questo per poter garantire l’accesso in sicurezza ai residenti di questo trafficato viale.”

E il sindaco ha aggiunto: “Non è stato semplice raggiungere questi obiettivi in così poco tempo, lo abbiamo potuto fare grazie alla professionalità e competenza dei dipendenti comunali e alla caparbietà della mia squadra di Giunta che ringrazio.”.

Il costo complessivo degli interventi ammonta a 555mila euro e preevede la realizzazione della rotatoria, della pista ciclopedonale in banchina adiacente alla rotatoria, ma anche le opere di completamento connesse agli interventi come lo spostamento dei sottoservizi esistenti e realizzazione sottoservizi per lo smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e di di un nuovo corpo stradale dell’infrastruttura e delle relative aiuole direzionali e spartitraffico e sistemazione a verde dell’aiuola centrale.

